Ein 19-jähriger Arbeiter ist am Mittwoch in der Kärntner Bezirksstadt Spittal an der Drau beim Montieren einer Photovoltaikanlage auf einer Lagerhalle durch die Plexiglasscheibe einer Lichtkuppel gebrochen und siebeneinhalb Meter zu Boden gestürzt. Laut Polizei erlitt er dabei schwere Verletzungen. Kollegen leisteten Erste Hilfe. Nach der Versorgung durch einen Notarzt wurde der Mann ins örtliche Krankenhaus eingeliefert.