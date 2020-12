Kärntner Plöckenpass Straße von Lawine verlegt

Straße bis zumindest Montag gesperrt, vorerst keine Räumung

Zwei Wochen nach den massiven Schneefällen in Kärnten gibt es noch Probleme auf Gebirgsstraßen. So wurde die Plöckenpass Straße (B110), die Kärnten mit Italien verbindet, am Freitagnachmittag von einer Lawine verschüttet. Laut Polizei wurde die Straße im Bezirk Hermagor auf einer Länge von etwa 20 Metern bis zu sieben Meter hoch verschüttet. Die Suche nach verschütteten Personen durch die Bergrettung Kötschach mit zwei Lawinensuchhunden verlief negativ.

Die Straße bleibt voraussichtlich bis zur nächsten Tagung der Lawinenkommission am kommenden Montag gesperrt. Die Fahrbahn wird aus Sicherheitsgründen vorerst noch nicht geräumt.