Kärntner Politikerbezüge werden um 1,5 Prozent angehoben

Landesregierung beschloss Erhöhung - Kritik von der Opposition

Die Kärntner Landesregierung hat am Dienstag eine Erhöhung der Politikerbezüge auf Landes- und Gemeindeebene um 1,5 Prozent beschlossen. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte auf die Frage, ob eine Nulllohnrunde angesichts der Corona-Krise kein Thema gewesen sei, dass man den Empfehlungen des Bundesrechnungshofs gefolgt sei. Die SPÖ hatte im Bund darauf gedrängt, eine Bezüge-Erhöhung auszusetzen. Laut Kaiser liegen die zusätzlichen Kosten bei 200.000 Euro im Jahr.

Kaiser verwies auch darauf, dass es in Kärnten in der Vergangenheit immer wieder Nulllohnrunden bei den Politikerbezügen gab. 138.000 Euro der Mehrkosten entfallen auf Gemeindepolitiker, 63.000 Euro auf die Landesebene. Nach der Anpassung beträgt der monatliche Bruttobezug des Kärntner Landeshauptmanns 15.142,50 Euro, ein Landesrat verdient 13.628,40 Euro. Etwas darunter liegen die Bezüge im Landtag. Der Erste Präsident bekommt regulär 10.093,10 Euro brutto, ein Klubchef 9.420,40 Euro und ein einfacher Abgeordneter 4.791,30 Euro.

Die Oppositionsparteien FPÖ und Team Kärnten kritisierten die Erhöhung, von der neben aktiven Politikern auch Bezieher von Politikerpensionen profitieren. "Zehntausende Kärntner müssen derzeit den Gürtel enger schnallen, weil sie keine Arbeit mehr haben oder in Kurzarbeit sind", meinte FPÖ-Chef Gernot Darmann. Daher sei ein Verzicht auf Gehaltserhöhungen von Spitzenpolitikern ein "Gebot des Anstands". Gerhard Köfer (Team Kärnten) meinte: "Es ist gerade in Zeiten von Corona und der aktuellen Wirtschaftskrise keinem Bürger zu erklären, warum ausgerechnet jetzt die Politikerbezüge noch weiter in die Höhe getrieben werden."