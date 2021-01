In der Wohnung eines 35-jährigen Mannes in Klagenfurt sind am Mittwoch insgesamt 24 Cannabispflanzen und 18 Gramm Cannabiskraut sichergestellt worden. Laut Polizei war eine Streife zur Unterstützung eines Gerichtsvollziehers gerufen worden, der ein Exekutionsverfahren durchführte. Gleich nachdem die Wohnungstür geöffnet wurde, strömte den Beamten starker Cannabisgeruch entgegen. Der 35-Jährige gab an, die Plantage seit dem Frühjahr 2020 zu betreiben, er wird angezeigt.