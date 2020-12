Kärntner Posojilnica Bank wird von Sova Capital Group übernommen

"Kleine Zeitung": Kaufpreis rund 50 Mio. Euro - Sova-Eigentümer ist der russisch-zypriotische Milliardär Roman Adveev

Die zweisprachige Kärntner Genossenschaftsbank Posojilnica wird um rund 50 Mio. Euro zur Gänze von der britischen Sova Capital Group übernommen. Das berichtete die "Kleine Zeitung" am Freitagabend online. Sova-Eigentümer ist der russisch-zypriotische Milliardär Roman Adveev. Verkäufer der "Poso" ist Raiffeisen - der Haftungsverbund von Raiffeisen hatte die Kärntner Traditionsbank im Jahr 2016 mit 73 Mio. Euro vor der Insolvenz gerettet.

Die Sova Capital Group will die Zentrale der Posojilnica in Klagenfurt und die Filialen im Südkärntner Raum belassen. Künftiger CEO soll Igor Strehl sein, ein russischstämmiger Bankprofi aus Wien. Strehl will die Posojilnica-Mitarbeiter übernehmen und die Sponsoringaktivitäten sowie die Zweisprachigkeit beibehalten. Ob der Name der Bank bleibt, soll nach der Genehmigung der Transaktion entschieden werden.

Am 21. Dezember soll die Generalversammlung der Posojilnica die Abspaltung der Bank von der Genossenschaft, deren Einbringung in die Poso AG sowie den Verkauf der Bank beschließen.

Die Posojilnica hat nach wie vor mehr als 80 Mio. Euro nicht performende Kredite, vor allem in Slowenien und Kroatien, schreibt daher weiter einen Verlust. Der künftige Eigentümer Sova werde sofort 20 Mio. Euro Eigenkapital einbringen und sei bereit, je nach Geschäftsentwicklung weiter zu investieren, kündigte Strehl an.

Die Kärntner Bank hat sechs Bankstellen in Südkärnten und beschäftigt 83 Leute. 2019 hatte sie einen Betriebsverlust (EGT) von 1,19 Mio. Euro.