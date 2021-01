Kärntner RH-Direktor in Gurker Diözesankirchenrat berufen

Rat beschließt Haushaltsplan der Diözese und überprüft Finanzgebarung

Der Kärntner Landesrechnungshof-Direktor Günter Bauer ist in den Diözesankirchenrat der Diözese Gurk berufen worden. Wie die Diözese am Freitag in einer Aussendung mitteilte, ist Bauer das erste von Bischof Josef Marketz bestellte Mitglied des obersten Finanzorgans der Diözese. Der Rat berät den Bischof etwa in Fragen des Kirchenbeitrags, beschließt den Haushaltsplan der Diözese und überprüft die Finanzgebarung der Finanzkammer und den diözesanen Rechnungsabschluss.

Wie der Vorsitzende des Diözesankirchenrates, Ordinariatskanzler Jakob Ibounig, auf APA-Anfrage sagte, gebe es eine gute Verbindung Bauers zur Kirche, er sei "praktizierender Christ und Katholik": "Aber auch die berufliche Qualifikation hat den Ausschlag gegeben. Er hat Kompetenz, die die Kirche jetzt braucht."

Auf die Frage, ob das nun wegen aktueller Einnahmenausfälle oder finanzieller Turbulenzen der vergangenen Jahre nötig sei, meinte Ibounig, dass die Aufsichtsfunktion des Diözesankirchenrates in der Vergangenheit stets funktioniert habe: "Das Problem war das Bistum, das war die Black Box, in die man nur schwer hineinschauen konnte." Nun gehe es darum, andere Standards anzulegen: "Der Diözesankirchenrat hat keinen direkten Zugriff darauf, aber es gibt Überlegungen in diese Richtungen. Dass ausgelagerte Einheiten wie das Bistum mitgesehen und mitbedacht werden."

Nach dem Wechsel von Bischof Alois Schwarz nach St. Pölten im Jahr 2018 war vor allem die wirtschaftliche Lage des Bistums in der Kritik gestanden. Das Bistum Gurk, das Mensalgut des jeweiligen Diözesanbischofs, hatte Verluste in Millionenhöhe geschrieben. 2018 wurde der Verlust mit einer Million Euro angegeben - gegenüber dem Jahr 2017 war das Minus durch Sparmaßnahmen allerdings bereits halbiert worden. Unter anderem wurden teure Personalentscheidungen revidiert.