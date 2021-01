Kärntner Touristiker hoffen weiter auf rasches Öffnen

Hohe Infektionszahlen, schwindende Liquidität und Mitarbeiter, die sich neu orientieren, machen Betrieben Sorgen - Digitale "Eintrittskarte" und Werbekampagnen in Vorbereitung

Der Kärntner Tourismus hat die Wintersaison noch nicht aufgegeben und hofft weiter auf ein rasches Öffnen. Die Sommersaison könnte früher, schon im März oder April beginnen. Dafür werde es umfangreiche Sicherheitskonzepte brauchen und vor allem viel niedrigere Infektionszahlen, war der Tenor eines Tourismusgipfels am Mittwoch. Schwindende Liquidität, aber auch Mitarbeiter, die der Branche langsam den Rücken kehren, machen Hotellerie, Gastro und Freizeitwirtschaft Sorgen.

"Die Situation bleibt extrem herausfordernd", sagte Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) in einer online übertragenen Pressekonferenz im Anschluss an den Gipfel. Bis ein internationaler Tourismus auf dem Niveau von 2019 wieder stattfinden könne, werde es dauern. Vorerst konzentriere man sich auf den österreichischen Gast. Wenn die Betriebe wieder öffnen dürfen, werde es einen "digitalen Eintrittspass" am Handy geben, über den die Gästeregistrierung funktioniert, aber auch eine Bestätigung über einen negativen Coronatest, eine überstandene Erkrankung oder eine Impfung möglich sein wird. Die Kärnten Werbung habe zudem entsprechende Werbekampagnen vorbereitet, um auch die Winterdestinationen "sofort bei einem Signal der Öffnung" zu bewerben.

Kärnten Werbung-Chef Christian Kresse appellierte an die Bevölkerung, von privaten Feiern, auch in Lokalen und Vereinsstätten, Abstand zu nehmen. "Unsere Inzidenzen sind viel zu groß." Andere Bundesländer könnten früher von Einreisebeschränkungen ausgenommen werden, werde befürchtet. "Es könnte sein, dass wir nicht so früh in die Saison starten, weil die Zahlen zu hoch sind." Kresse dankte Vermietern, die in der derzeitigen Situation keine Zweitwohnsitzmeldungen von Gästen akzeptieren, um so den Lockdown zu umgehen.

Ein großes Thema unter den Touristikern sind die Mitarbeiter. "Saisonarbeitskräfte bekommen finanziell und emotional mehr und mehr ein Problem", sagte Spartenobmann Josef Petritsch. Damit nach dem Lockdown nicht Fachkräftemangel herrsche, sollen die Betriebe jetzt auf Qualifizierung setzen. Peter Wedenig vom Arbeitsmarktservice erklärte, das entsprechende Kursangebot sei ausgebaut worden, die Kosten würden teilweise übernommen. "Ausbildung in der Krise ist hier das Stichwort."