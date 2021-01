Kärntner Unternehmer niedergestochen: Mordprozess gegen 54-Jährigen

Koch versetzte seinem Chef laut Anklage mehrere Messerstiche

Im März vergangenen Jahres ist ein damals 49 Jahre alter Chef einer Pizzeria in St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land) durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Nach der Bluttat wurde ein Slowene, der als Koch in der Pizzeria gearbeitet hatte, festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wirft ihm versuchten Mord vor, am kommenden Mittwoch muss er sich vor einem Geschworenengericht unter Vorsitz von Richter Dietmar Wassertheurer verantworten.

Laut Anklage wollte der 54-jährige Koch seinen Lohn ausbezahlt haben. Bei einer Geburtstagsfeier in dem Lokal forderte der Mann vom Chef die sofortige Auszahlung des Geldes. Es kam zu einem Streit, der in eine Schlägerei ausartete. Der Geschäftsführer und sein Bruder drängten den Mann aus dem Lokal. Draußen eskalierte die Situation neuerlich. Der Angeklagte nahm ein Steakmesser und stach mehrmals auf seinen Kontrahenten ein, bis die Klinge abbrach.

Der Kärntner wurde im Landeskrankenhaus Villach notoperiert, der Verdächtige wurde wenig später festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Geständnis gab es bisher keines.