Kärntner verstieg sich am Traunstein: Bergretter brachten ihn ins Tal

Begann Aufstieg um 14.30 Uhr ohne Lampe

Ein 31-jähriger Kärntner ist in der Nacht auf Sonntag vom Traunstein (Bezirk Gmunden) gerettet worden. Der Mann startete um 14.30 Uhr über den Hernlersteig und ging weiter über den Traunseeklettersteig. Da wurde es bereits dunkel und da er keine Lampe bei sich hatte, verlor er die Orientierung, berichtete die oberösterreichische Polizei am Sonntag. Er rief seine Lebensgefährtin an und diese alarmierte um 19.20 Uhr die Bergrettung.

Die Einsatzkräfte taten sich schwer, den Mann zu lokalisieren, da sein Handyakku leer war, vermuteten ihn aber nahe der geschlossenen Gmundnerhütte. Um 20.00 Uhr stiegen 16 Personen der Bergrettung und Alpinpolizei auf den Traunstein. Ein Hubschrauber konnte wegen der schlechten Wetterlagen nicht starten. Um 22.10 Uhr erreichten die Helfer den verirrten 31-Jährigen und kehrten mit dem unversehrten Mann um 0.15 Uhr ins Tal zurück.