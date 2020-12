Kärntner von Nachbarn aus brennendem Haus gerettet

Feuerwehr brachte auch Hund in Sicherheit

Bei einem Dachstuhlbrand in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) sind am Montagnachmittag ein Mann und sein Hund aus den Flammen gerettet worden. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land berichtete, war der Mann bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr von Nachbarn in Sicherheit gebracht worden. Ein Atemschutztrupp rettete auch noch den Hund des Mannes. Das Tier wurde vom Roten Kreuz mit Sauerstoff versorgt.

Drei Feuerwehren standen im Einsatz, sie brachten den Brand unter Kontrolle, das Dachgeschoß, in dem eine Wohnung untergebracht war, brannte jedoch komplett aus. Noch bis in die Abendstunden wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Die Brandursache und die genaue Schadenshöhe waren vorerst unbekannt.