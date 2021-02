Kärntner war 55 km/h zu schnell unterwegs und überholte Zivilstreife

69-Jähriger war laut Polizei "äußerst uneinsichtig und beschimpfte die Beamten"

Ein 69-jähriger Kärntner ist am Samstagnachmittag in Velden (Bezirk Villach-Land) mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, überholte der Lenker eines Sportwagens eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung - und zwar mit 125 anstatt der erlaubten 70 km/h. Danach fuhr er mit ebenfalls überhöhter Geschwindigkeit in das Ortsgebiet von Velden, wo er von der angehalten wurde.

Laut Polizei verhielt sich der 69-Jährige "äußerst uneinsichtig" und beschimpfte die Beamten auch noch. "Wegen seines außergewöhnlichen Erregungszustandes" wurde ihm der Führerschein abgenommen, so die Polizei weiter. Am Auto selbst wurden mehrere technische Mängel festgestellt. Der Mann wird angezeigt.