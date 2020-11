Kärntner wechselte Gasflasche: Wochenendhaus flog in die Luft

47-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Bei einer Gasexplosion in seinem Wochenendhaus in Bad Bleiberg-Nötsch (Bezirk Villach-Land) ist am Sonntag ein 47-jähriger Villacher schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann eine Gasflasche gewechselt, dabei kam es zur Explosion.

Das in Holzbauweise errichtete Wochenendhaus wurde bei der Detonation völlig zerstört. Der Villach wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Warum es zur Explosion kam, war vorerst unklar, die Ermittlungen wurden vom Bezirksbrandermittler gemeinsam mit Brandermittlern des Landeskriminalamtes übernommen.

Im Einsatz standen: ein Firstresponder, Notarzt und C11, die FF Bad Bleiberg, Bleiberg/Kreuth und Nötsch, mit insgesamt 39 Einsatzkräften.