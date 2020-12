Kärntner wegen Vergewaltigung zu 3,5 Jahren Haft verurteilt

Wollte laut Anklage Trennung nicht akzeptieren - Nicht rechtskräftig

Wegen Vergewaltigung ist am Montag ein 33-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden. Dem Mann wurde vorgeworfen, seine Freundin, die sich von ihm trennen wollte, vergewaltigt zu haben. Wie die Vorsitzende des Schöffensenats, Richterin Michaela Sanin, in ihrer Urteilsbegründung sagte, gebe es überhaupt keinen Zweifel, dass die Vergewaltigung stattgefunden hatte. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Die Tat, die Staatsanwältin Ines Küttler dem Mann vorwarf, hatte sich im Sommer in der Wohnung der Frau ereignet. Zuvor habe der Angeklagte sie dazu drängen wollen, die Beziehung, die erst wenige Wochen gedauert hatte, nicht zu beenden. Schließlich sei es zu dem Übergriff gekommen. Die zwölfjährige Tochter der Unterkärntnerin, die danach in die Wohnung kam und merkte, dass mit ihrer Mutter etwas nicht stimmte, rief die Polizei.

Der 33-Jährige hatte sich die gesamte Verhandlung über nicht schuldig bekannt. Der Geschlechtsverkehr mit seiner damaligen Lebensgefährtin sei einvernehmlich gewesen. Es sei auch vereinbart gewesen, dass er weiter bei ihr wohnen dürfe. "Das passt doch alles nicht zusammen. Wenn Sie beide sich ausreden und nur kurze Zeit später vor der Polizei ist die Frau völlig aufgelöst und hat eine Rötung am Hals!", konfrontierte Staatsanwältin Küttler den 33-Jährigen. "Ich kann nur sagen, ich habe nichts gemacht", wiederholte der Angeklagte. Er vermutete eine Intrige: "Sie kennt ja meine Vorgeschichte und weiß, dass ich im Gefängnis war", sagte der mehrmals einschlägig Vorbestrafte.

Die Exfreundin wiederholte vor dem Schöffensenat ihre Aussage, die sie schon vor der Polizei gemacht hatte. Der 33-Jährige habe das Beziehungsende nicht akzeptieren wollen: "Er hat das nicht realisiert. Es ist mir vorgekommen, als wäre er nicht er selbst." Zu dem Übergriff sei es gekommen, nachdem er sie mehrmals angefleht habe, nicht Schluss zu machen.

Wie Richtern Sanin in ihrer Urteilsbegründung sagte, habe sie überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Ex-Freundin des Mannes die Wahrheit sage: "Sie hat eine kohärente Aussage gemacht." Auch habe die Frau kein Motiv, den 33-Jährigen zu Unrecht zu belasten. Auf der anderen Seite passe die Tat zum Vorleben des Angeklagten, er hatte immer wieder Nötigungshandlungen gegen Frauen gesetzt.

Darüber hinaus wurde dem 33-Jährigen vorgeworfen, ein 15-jähriges Mädchen begrapscht zu haben. Von diesem Vorwurf wurde er allerdings im Zweifel freigesprochen. Der 33-Jährige nahm das Urteil an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab.