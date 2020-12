Wegen Vergewaltigung ist am Montag ein 30-jähriger Kärntner von einem Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Dem Mann war vorgeworfen worden, auf seiner Polterfeier ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Er hatte stets seine Unschuld beteuert und angegeben, dass der Geschlechtsverkehr einvernehmlich gewesen sei. Der Verteidiger des Mannes meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an, das Urteil ist nicht rechtskräftig.