Kärntner wegen wilder Verfolgungsjagd mit Polizei verurteilt

Mit Bremsmanöver Auffahrunfall einer Motorradstreife verursacht - Beamter schwer verletzt - Zwei Polizeisperren durchbrochen - 20 Monate unbedingte Haft - Nicht rechtskräftig

Ein 54 Jahre alter Kärntner ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen einer Verfolgungsjagd, die er der Polizei geliefert hat, verurteilt worden. Der Mann hatte im Juli 2020 zwei Polizeisperren durchbrochen und mit einem abrupten Bremsmanöver einen Auffahrunfall einer Motorradstreife verursacht. Der Beamte flog durch die Heckscheibe ins Auto, er wurde schwer verletzt. Richter Uwe Dumpelnik verurteilte den Mann zu 20 Monaten Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Er sei in Panik geraten, deshalb habe er die Polizeisperren durchbrochen, erklärte der 54-Jährige bei seiner Vernehmung. Es sei ihm damals nicht gut gegangen, rechtfertigte er sich. Er habe mit seinem Pkw am Straßenrand gehalten, weil es einen Verkehrsstau gegeben habe. "Plötzlich klopft einer an die Scheibe, was dann passiert ist, kann ich nicht erklären." Der Grund für die Flucht war der Restalkohol und die Angst vor dem Verlust des Führerscheins.

Der Mann raste davon, durchbrach zwei Polizeisperren, wobei er mehrere Einsatzfahrzeuge demolierte. Dabei gaben Polizisten Schüsse auf die Reifen des Autos ab. Ein Beamter fuhr ihm mit seinem Polizeimotorrad nach und versuchte, ihn abzustoppen. Der Motorradfahrer sei viel zu knapp hinter ihm gefahren, erklärte der Angeklagte mehrmals. Deshalb habe er auch abgebremst. Eine Verletzungsabsicht bestritt er aber vehement.

Er beharrte darauf, der Motorradfahrer sei zu nahe aufgefahren. "Wollen Sie damit sagen, dass er selbst schuld ist?", wollte der Richter wissen. Das wolle er damit nicht sagen, meinte der 54-Jährige, um im nächsten Moment zu erklären: "Er hat mich verfolgt wie einen Mörder, das hat mir überhaupt nicht gepasst." Die Schüsse hätten seine Panik noch vergrößert.

Der Richter wollte dann vom Angeklagten wissen, was passiere, wenn ein Motorradlenker unmittelbar hinter einem Auto herfahre und der Autolenker dann scharf abbremse. Die Antwort: "Das weiß ich nicht, aber er ist mir hineingefahren, nicht ich ihm." Dann meinte er auch, ein guter Motorradfahrer hätte ja ausweichen können, "er hätte mir ja nicht hineinfahren müssen". Der Angeklagte war nach dem Auffahrunfall weitergefahren, obwohl der Polizeibeamte schwer verletzt im Auto lag. Auf die Frage, ob er das nicht bemerkt habe, meinte er, er habe "einen Klescher" gehört.

Der Polizeibeamte forderte Schmerzengeld in Höhe von 10.000 Euro. Sein Anwalt erklärte, der Beamte sei nach wie vor im Krankenstand und es sei unklar, ob er wieder arbeiten werde können. Der Angeklagte erkannte die Ansprüche an. Die Finanzprokuratur will von dem Mann gut 34.000 Euro für die Schäden an den Autos und dem Motorrad.

Nach der Urteilsverkündung fragte der 54-Jährige, ob die Haftstrafe bedingt ausgesprochen sei. Daraufhin meinte der Richter: "Ja was glauben denn Sie? Selbstverständlich gehen Sie ins Gefängnis. Das ist ja ein Wahnsinn, was Sie sich da geleistet haben." Einen derart gravierenden Fall von Widerstand habe er in seiner gesamten Zeit als Richter noch nie gesehen. Schon aus Gründen der Generalprävention komme eine bedingte Nachsicht der Strafe nicht in Frage, zumal der Angeklagte aus niederen Motiven gehandelt habe.

Der Mann erbat drei Tage Bedenkzeit, die Staatsanwältin gab ebenfalls keine Erklärung ab.