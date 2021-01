Eine 79-jährige Pkw-Lenkerin hat am Dienstag mehrere Parkschäden vor einer Bankfiliale in Finkenstein (Bezirk Villach-Land) verursacht. Laut Polizei fuhr die Frau gegen einen Blumentopf, dann legte sie den Rückwärtsgang der Automatikschaltung ein und krachte gegen ein anderes Auto. Wieder auf "Drive" fuhr sie vorwärts in die Fassade und einen Schaukasten. Als der Airbag aufging, wurde die Lenkerin leicht verletzt, sie wurde ambulant im Spital behandelt.