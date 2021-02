Eine 60-jährige Frau ist am Dienstag bei einem Rodelunfall in Millstatt (Bezirk Spittal an der Drau) schwer an einem Bein verletzt worden. Laut Polizei rodelte sie mit ihrem vierjährigen Enkel auf einem verschneiten Güterweg talwärts. Als sie abbremsen wollte, geriet sie über eine Böschung und prallte gegen einen Baum. Die 60-Jährige rief die Rettung, sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Spittal geflogen. Ihr Enkel blieb unverletzt.