In der Küche einer 50 Jahre alten Kärntnerin aus Dellach (Bezirk Hermagor) ist am Donnerstag gegen 20.15 Uhr ein Brand ausgebrochen. Überhitztes Öl am Herd hatte laut Polizei Feuer gefangen, Stichflammen schlugen durch den Dunstabzug nach oben. Die Frau löschte den Brand mit einem Handfeuerlöscher selbst und zog sich dabei aber Verbrennungen an beiden Unterarmen zu. Rotkreuz-Mitarbeiter versorgten die verletzte 50-Jährige. Teile der Küche wurden bei dem Brand beschädigt.