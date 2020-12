Kärntnerin unter Mordverdacht: Laut Gutachter zurechnungsfähig

Sohn will laut Verteidiger nicht aussagen - Staatsanwaltschaft wartet auf Abschlussbericht

Dreieinhalb Monate, nachdem eine 46-jährige Frau und ihr 14-jähriger Sohn in einem Haus in Klagenfurt-Land eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten haben, steht die Frau weiter unter Mordverdacht. Der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann hat die Frau in seinem Gutachten als zurechnungsfähig beurteilt. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Tina Frimmel-Hesse, bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung".

"Wir warten noch auf den Abschlussbericht", sagte Frimmel-Hesse. Auch das medizinische Gutachten des Sachverständigen Wolfgang Tributsch zu den Verletzungen des 14-Jährigen fehle noch, so Frimmel-Hesse. Philipp Tschernitz, Verteidiger der Frau, sagte gegenüber der APA, der Sohn wolle nicht aussagen, zudem könne er sich nicht wirklich an den Vorfall erinnern.

Mutter und Sohn hatten am 19. August schwere Vergiftungen erlitten, sie mussten auf der Intensivstation behandelt werden. Die beiden waren im Wohnhaus der Frau bewusstlos aufgefunden worden, nachdem die Schwester der Frau Alarm geschlagen hatte. Notarzt und Sanitäter waren beim Betreten des Hauses von ihren CO-Warngeräten auf die Gefahr aufmerksam gemacht worden. Es dauerte daher eine Weile, bis die Frau und der 14-Jährige aus dem Gefahrenbereich gebracht wurden.

Zu der Vergiftung hatte ein Holzkohle-Tischgrill geführt, der in dem Raum gestanden war. Die 46-Jährige bleibt bei ihrer Aussage, dass es sich um einen Unfall gehandelt hätte. Allerdings war der Rauchmelder in dem Zimmer vor dem Vorfall abmontiert worden.