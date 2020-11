Eine 31 Jahre alte Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan ist am Samstag bei einer Wanderung am Zirbitzkogel in der Gemeinde Mühlen (Bezirk Murau) verunglückt. Die Frau stürzte und erlitt eine Knieverletzung. Laut Polizei leistete ein zufällig in der Nähe befindlicher Bergretter Erste Hilfe rief die Rettung. Die 31-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus Judenburg geflogen.