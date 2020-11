Käsediebe in den Niederlanden dank Käsestempel überführt

300 große Laibe von Bauernhof gestohlen

300 große runde Käselaibe haben Unbekannte von einem Bauernhof in den Niederlanden gestohlen. Beim Versuch, ihre Beute im Wert von 40.000 Euro online zu verkaufen, wurde das Duo ertappt, wie die Polizei am Dienstag in Lichtenvoorde nahe der westfälischen Grenze mitteilte. Was die Täter - eine 19-jährige Frau und ein 21 Jahre alter Mann - nicht bedachten, war, dass jedes der zwölf Kilo schweren Käseräder individuell gekennzeichnet ist.

"Anhand unseres Käsestempels und einer individuellen Nummer auf jedem Käse konnten wir nachweisen, dass die Käselaibe zu der gestohlenen Charge gehören", sagte Käseerzeuger Johannes Weenink dem "Algemeen Dagblad". Bisher konnte die Polizei erst zehn der 300 Käselaibe sicherstellen. Ob das Duo nur als Hehler aufgetreten oder auch für den Einbruch in den Käsehof verantwortlich ist, wird erst ermittelt. Der Käse, der in den Niederlanden auch als "gelbes Gold" bezeichnet wird, war für Weihnachtspakete bestimmt, mit denen Arbeitgeber sich bei ihren Beschäftigten für das zurückliegende Jahr erkenntlich zeigen.