Käthe-Leichter-Staatspreis an Ex-TMW-Direktorin Gabriele Zuna-Kratky

"Lebenswerk-Preis" an Medizinerin Karin Gutiérrez-Lobos - Fünf weitere Käthe-Leichter-Preise vergeben

Der Käthe Leichter-Staatspreis für Frauenforschung, Geschlechterforschung und Gleichstellung in der Arbeitswelt geht heuer an die frühere Direktorin des Technischen Museums Wien (TMW), Gabriele Zuna-Kratky. Sie wurde von Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) für "ihre Errungenschaften in einer Männerdomäne" ausgezeichnet. Der "Lebenswerk-Preis" 2020 geht an die Medizinerin Karin Gutiérrez-Lobos, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte.

Als erste Frau an der Spitze des TMW habe Zuna-Kratky "neue Akzente gesetzt". Außerdem habe sie sich um "viele Initiativen und Maßnahmen" verdient gemacht, "um Mädchen und Frauen vermehrt für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern", heißt es in der Aussendung.

"Lebenswerk"-Preisträgerin Gutiérrez-Lobos sei "in Österreich eine Vorreiterin im Bereich der Gendermedizin und beweist, wie wichtig ein konsequentes Mitdenken der weiblichen Perspektive in der Medizin ist", so Raab über die ehemalige Vizerektorin für Lehre, Gender & Diversity an der Medizinischen Universität Wien. Gutiérrez-Lobos ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und moderiert die Sendung "Medizin und Gesundheit" im ORF-Radio Ö1. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die Anwältin Helene Klaar, im Jahr davor an die Sprachwissenschafterin Ruth Wodak.

Darüber hinaus wurden fünf weitere Käthe-Leichter-Preise vergeben, die jeweils vom Bildungs-, Wirtschafts- und Arbeitsministerium, sowie von der Oesterreichischen Nationalbank und der Arbeiterkammer gestiftet werden. Sie gehen an Helene Schiffbänker von Joanneum Research, Sabine Köszegi von der Technischen Universität (TU) Wien, die TU Graz-Forscherin Johanna Pirker, Veronika Helfert von der Central European University (CEU) in Wien und Doris Allhutter vom Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW).