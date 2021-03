Kalb in Vorarlberger Gülleschacht verendet

Trotz intensivster Bemühungen der Feuerwehr

Ein fünf Monate altes Kalb ist am Montag in Sulz (Bezirk Feldkirch) in einen Gülleschacht gestürzt und verendet. Der alarmierten Feuerwehr gelang es trotz intensivster Bemühungen nicht, das Leben des Tiers zu retten. Weil der Schacht mit Gasen gefüllt war, gestalteten sich die Bemühungen der Feuerwehr sehr schwierig, informierte die Polizei.

Das Kalb dürfte beim Überlaufen des Schachtes die Abdeckung verschoben haben und stürzte ab. Nachdem das Kalb nach intensiver Suche in etwa drei Meter Tiefe im Schacht ausgemacht worden war, wurden die Rettungsmaßnahmen in Angriff genommen. Das Kalb sank aber in der Grube ab und konnte nicht mehr rechtzeitig geborgen werden.