Ein Kalb ist am Freitag in der Früh beim Austreiben aus dem Stall eines Bauernhofs in Feldkirchen in eine Güllegrube gestürzt. Laut Polizei hatten andere Kühe vorher den Deckel der Grube verschoben. Das Kalb steckte in der Grube fest und wurde von der Feuerwehr geborgen. Kaum wieder aus der Grube, lief das Kalb davon und fiel auf einem Grundstück in einen offenen Swimmingpool. Vier Feuerwehrleute holten das Tier heraus und brachten es dem Bauern unverletzt zurück.