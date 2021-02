Kaleidoskop des Jazz: Legendärer Pianist Chick Corea ist tot

Unverkennbare Liebe zum Spiel - "Du lässt es einfach laufen und alle gehen mit"

Der legendäre Jazz-Pianist Chick Corea ist tot. Der Musiker und Komponist starb im Alter von 79 Jahren an einer Krebserkrankung. Die Erkrankung war demnach erst vor sehr kurzer Zeit diagnostiziert worden. Corea starb bereits am Dienstag.

Als Chick Corea vor sechs Jahren gefragt wurde, wie sein Duett mit Banjo-Spieler Bela Fleck ablaufen würde, konnte er das nicht so genau sagen. "Du lässt es einfach laufen und alle gehen mit, deshalb können wir nicht viel darüber sagen, was wir machen werden", so der Jazzpianist, der sich trotz seines beachtlichen Erfolgs bis ins hohe Alter einen lockeren Umgang erhalten hatte. Am 12. Juni wäre er 80 Jahre alt geworden.

Ein "volles Jahr weltumspannender kreativer Abenteuer" versprach der im US-Staat Massachusetts geborene Meister der Tasten auf seiner Website zu seinem 75. Jubiläumsjahr. Und die Kreativität schien aus dem experimentierfreudigen Komponisten nur so herauszusprudeln: Stilsicher bewegte er sich im Lauf seiner Karriere durch die Genres und verdiente sich ein Prädikat, das in der Musikszene häufig überstrapaziert wird: eklektisch. Bei Corea scheint es angebracht.

Nachdem der als Armando Anthony Corea geborene Sohn eines Trompeters und Bassisten bereits mit vier Jahren am Klavier gesessen und früh Unterricht genossen hatte, spielte er in jungen Jahren mit Saxofonlegende Stan Getz und Dizzy Gillespie zusammen. Herbie Hancock und Thelonious Monk durchströmten seine Musik ebenso wie Einflüsse aus Lateinamerika. Star-Trompeter Miles Davis erkannte Coreas Talent und nahm ihn statt Hancock mit auf Tour - mit dem Corea später allerdings auch noch eine Welttournee hinlegen sollte.

Als seien all diese Namen nicht genug, begann Corea musikalisch auch Ausflüge in andere Genres, etwa im brasilianisch angehauchten Album "Light as a Feather", auf dem er mit "500 Miles High" und "Spain" brillierte. Ob mit E-Gitarrist Bill Connors, Flamenco-Klängen auf dem Album "My Spanish Heart" oder seinem rockigen Elektro-Jazz der 80er und 90er Jahre: Während Coreas Finger über die Tasten schwebten, verwandelte sich sein Jazz in ein musikalisches Kaleidoskop. Nicht umsonst taufte er sein 1992 gegründetes Label "Stretch Records", das Grenzen dehnen und Kreativität anstelle von Genres stellen sollte.

Publikum wie Kritiker faszinierte, dass dem Lockenkopf selbst die vielseitige und wandelbare Musikrichtung des Jazz offenbar nicht genug Raum ließ. Hinzu kam eine unverkennbare Liebe zum Spiel über fünf Jahrzehnte, in denen Corea als Bandleader und Solist mehr als 100 Alben veröffentlichte. Wie verbunden er der Musik war, zeigte sich schon daran, dass er nach einem gelungenen Konzert oft stundenlang allein weiterspielt anstatt sich an einer Bar unters Volk zu mischen.

Den gern kolportierten Gegensatz von klassischer Musik und Jazz verkehrte Corea mit seinem Spiel oft ins Gegenteil, etwa mit seinem Album "The Mozart Sessions", das er mit Bobby McFerrin und dem Saint Paul Chamber Orchestra aus Minnesota aufnahm. Unvergessen dürfte die Aufführung seines zweiten Klavierkonzerts "The Continents" im Wiener Mozartjahr 2006 bleiben. Im November 2017 begeisterte Corea zuletzt seine Fans auch hierzulande im Wiener Konzerthaus, der vorletzten Station seiner damaligen World Tour.

Corea, der für 63 Grammys nominiert wurde und 22 Trophäen gewann, trat am liebsten in lockerer Atmosphäre auf, als würde er einfach "rumhängen", verriet er im Interview mit Bela Fleck. "Man versetzt die Zuschauer in dieses entspannte Verhalten, sie fühlen sich wohl und können zuhören." Genau diese Ruhe und Lockerheit färbte dann auf ihn ab: "Die Dinge beginnen zu rollen und die Kreativität wird immer weniger eingeschränkt. Man lässt einfach los."

