Kamerun: Ein Verletzter bei Angriff auf Wagen von Ärzte ohne Grenzen

Organisation verurteilte Angriff

Ein Krankenwagen von Ärzte ohne Grenzen (MSF) ist Donnerstagfrüh in der Stadt Muyuka im Südwesten Kameruns beschossen worden. Das teilte die Organisation am Freitag in einer Aussendung mit. Bei dem Vorfall sei ein Krankenpfleger verletzt worden. Ärzte ohne Grenzen verurteilte den Angriff auf einen eindeutig gekennzeichneten Krankenwagen, der gerade nach einem Notruf im Einsatz war.

Nach dem Angriff sei ein zweiter Krankenwagen losgeschickt worden, um den Patienten zu übernehmen, der sich in lebensbedrohlichem Zustand befunden habe. Auch der bei dem Angriff verletzte Krankenpfleger wurde laut Aussendung medizinisch versorgt und erholt sich derzeit von seinen Verletzungen. Ärzte ohne Grenzen führt seit 2018 medizinische Hilfsprojekte in den kamerunischen Provinzen Südwest und Nordwest durch.