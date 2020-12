"Kampf der Giganten" - Ghana wählt neuen Präsidenten

Amtsinhaber wird von Vorgänger herausgefordert, der Comeback sucht - Beide gewannen zuvor knappe Rennen

In Ghana wird am nächsten Montag ein neuer Präsident gewählt. Der Staatschef des westafrikanischen Landes, Nana Addo Akufo-Addo von der regierenden Neuen Patriotischen Partei (NPP), stellt sich zur Wiederwahl. Sein stärkster Herausforderer ist sein Amtsvorgänger John Dramani Mahama vom Nationalen Demokratischen Kongress (NDC).

In dem Land an der westafrikanischen Goldküste, dessen wichtigstes Exportgut nach wie vor das Gold ist, spricht man von einem "Kampf der Giganten". Es ist schon das dritte Mal, dass Akufo-Addo (76) und Mahama (62) ihre Kräfte messen. Mahama siegte 2012, Akufo-Addo machte 2016 das Rennen. Es stellen sich noch zehn weitere Kandidaten zur Wahl, unter ihnen zwei Frauen, sie gelten jedoch als chancenlos.

Der Wahlkampf war dominiert von den Themen Wirtschaft, Infrastrukturentwicklung, Erziehung, Korruption und Schuldenerleichterungen. Akufo-Addo versuchte, vor allem mit dem Wirtschaftswachstum während seiner vierjährigen Amtszeit und der Abschaffung der Schulgebühren für Oberstufenschüler zu punkten. Mahama warf die unter seiner Präsidentschaft verwirklichten Infrastrukturprojekte wie Straßen, Brücken, Schulen und Krankenhäuser in die Waagschale und versprach mehr davon für den Fall seiner Rückkehr in den Präsidentenpalast in Accra.

Politische Analysten der Universität von Ghana in Accra sagen einen knappen Sieg Akufo-Addos voraus. Wähler schätzten seinen Führungsstil an der Spitze des 30-Millionen-Einwohner-Landes, sagte der Dekan des Instituts für Politische Wissenschaften, Kaakyire Frempong, der Deutschen Presse-Agentur.

Für den Sieg im ersten Wahlgang sind 50 Prozent der Stimmen erforderlich. Werden diese nicht erreicht, findet 21 Tage später eine Stichwahl statt. Die rund 17 Millionen Stimmberechtigten wählen außerdem 275 Abgeordnete. Es wird erwartet, dass Akufo-Addos NPP erneut die Mehrheit der Sitze im Parlament holt. Mit dem Wahlergebnis wird binnen 72 Stunden nach Schließung der Wahllokale gerechnet.