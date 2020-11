Kampf gegen politischen Islam - Internationale Pressestimmen

"Welt": Kurz "war klar", dass "Gedenkreden" nicht reichen - "Süddeutsche": Österreichs Plan ist verkehrt - "taz": Ablenkungsspiel - "L'Opinion: Ambivalenz zwischen Österreich und Islam

Die Pläne der türkis-grünen Regierung zur Bekämpfung des islamistischen Terrors und des "politischen Islam" sind am Freitag auch international kommentiert worden. Im Folgenden ein paar Auszüge aus verschiedenen ausländischen Medien:

DEUTSCHLAND:

"Die Welt" (Berlin/konservativ):

"Ihm (Sebastian Kurz, Anm.) war klar, dass es nicht reicht, Gedenkreden zu halten und aufrichtige Erschütterung zu zeigen. Er wollte sich nicht vorwerfen lassen, nicht alles getan zu haben, um einen weiteren Terroranschlag in Österreich zu verhindern. Er wusste, dass er schnell handeln musste. Innerhalb von neun Tagen boxte Kurz ein Anti-Terrorprogramm durch, sogar der grüne Koalitionspartner stimmte zu. Die neuen Instrumente: ein Verbot des politischen Islams, möglicherweise Haft für Terroristen bis zum Lebensende, Fußfesseln und elektronische Armbänder für entlassene Gefährder, ein Imam-Verzeichnis. Alles Maßnahmen, die es so in Deutschland nicht gibt.

Aber Kurz arbeitete zweigleisig. Neben einer nationalen Anti-Terror-Agenda organisierte er zusammen mit Macron zu Beginn dieser Woche eine Videokonferenz mit den Brüsseler EU-Spitzen, dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte und Kanzlerin Angela Merkel als Vertreterin der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Das Ergebnis war ein Potpourri an Ideen. (...)

Das heißt nicht, dass die EU jahrelang geschlafen hat. Es ist viel passiert, und eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Europäern konnte zahlreiche Anschläge rechtzeitig verhindern. Aber es fehlen eben auch wichtige Bausteine im Anti-Terror-System der EU. Das überrascht, denn die Gefahr von Terrorattacken ist weiterhin sehr hoch. Das größte Problem: Das komplizierte Beziehungsgeflecht zwischen den EU-Institutionen, die nationalen Souveränitätsansprüche und die 27 verschiedenen politischen Kulturen lähmen den Entscheidungsprozess in Europa."

Ebenfalls in der "Welt" aus einem Gastbeitrag des CDU-Generalsekretärs Paul Ziemiak:

"Österreichs Kanzler Sebastian Kurz fand nach dem Attentat von Wien richtige Worte: 'Dies ist kein Kampf zwischen Christen und Muslimen. Dies ist ein Kampf zwischen den vielen Menschen, die an den Frieden glauben, und jenen wenigen, die sich den Krieg wünschen.' Islamistischer Terrorismus tötet Arbeitskollegen und Klassenkameraden, Alte und Junge, Arme und Reiche, Muslime, Christen und Juden. Er will uns davon abhalten, zu leben, wie wir wollen; zu lieben, wen wir wollen; zu denken, was wir wollen. Deshalb ist der Kampf für unsere Freiheit eine Aufgabe, die wir alle übernehmen müssen."

"Frankfurter Rundschau": "Deutsche Konservative loben Kurz"

"Süddeutsche Zeitung" (München/linksliberal):

"Kurz und die Gedanken-Polizei. Österreichs Plan, nach dem Terror in Wien einen neuen Straftatbestand 'politischer Islam' einzuführen, ist verkehrt. Damit würde eine Gesinnung zum Delikt erklärt werden, ein bloßes Denken. Dem stehen zu Recht nicht nur die österreichischen, sondern mit großer Klarheit auch insgesamt die europäischen Rechtsstaatsprinzipien entgegen. Zumal es nicht wenige Befürworter 'politischen Islams' gibt, die auf gewaltfreie Mittel setzen, die Muslimbrüder zum Beispiel oder auch die meisten Salafisten.

Der Plan, einen Tatbestand namens 'politischer Islam' einzuführen, ist auch deshalb verkehrt, weil dies ein Sonderrecht wäre. Die Regierung müsste, um konsequent zu sein, eigentlich auch einen Tatbestand namens 'rechtsextreme Ansichten' schaffen. Oder 'frauenverachtende Ansichten', ist doch auch dies eine Gedankenwelt, die, um die Worte des Kanzlers Kurz aufzugreifen, 'den Nährboden' für erhebliche Gewalt bereitet.

Schließlich aber wäre es vor allem ein Geschenk. Ein Geschenk an die islamistischen Hassprediger selbst, die sich nicht nur gute Chancen auf eine Solidarisierung all jener Muslimen ausrechnen dürften, die gemeinsam mit ihnen ins Visier der Ermittler geraten würden. Sondern die außerdem dabei zusehen könnten, wie sich Österreichs offene Gesellschaft selbst beschädigt."

"Tageszeitung/taz" (Berlin/linksalternativ):

"Ein Ablenkungsspiel Österreichs Kanzler Kurz will den Straftatbestand 'politischer Islam' einführen. Die Gesetzespläne sollen wohl vor allem das eigene eklatante Versagen überspielen. Lebenslanger Maßnahmenvollzug für Terroristen, zusätzliche Überwachungsmöglichkeiten für 'Gefährder', Fußfesseln für entlassene Islamisten und die Kriminalisierung des politischen Islam. All das gehört zu einem neuen Antiterrorpaket, das Österreichs Regierung am Mittwoch in Schlagworten vorstellte.

Selbst wenn das Gesetzespaket durchkommen sollte, der islamistische Attentäter von Anfang November hätte damit nicht aufgehalten werden können, wohl aber durch Ausschöpfen der bereits vorhandenen Mittel. Es liegt also nahe, dass die Regierung mit ihrem Aktionismus in erster Linie von dem Behördenversagen ablenken will."

FRANKREICH:

"L'Opinion" (Paris/liberal):

"Zwischen Österreich und dem Islam, gibt es ambivalente Beziehungen, die sich in letzter Zeit verschlechtert haben. Das mitteleuropäische Land erlebte am Montagabend den ersten jihadistischen Anschlag auf sein Land in Wien. Während die lokale Bevölkerung den Islam mit viel Skepsis oder sogar Feindseligkeit sieht, hat das Land eine sehr alte institutionelle Beziehung zu dieser Konfession. 'Daham statt Islam': Dieser Slogan gegen die Präsenz von Muslimen in Österreich war der umstrittenste der rechtsextremen FPÖ während der Wahlkampagne 2006.

Die starke Anwendung der Islamfeindlichkeit markierte eine Zäsur für die Entwicklung der FPÖ, die Hans-Christian Strache nach dem Schisma mit Jörg Haider, dem historischen Führer der Bewegung, übernommen hatte. Bei letzterem spielte die Kritik an der 'Islamisierung' nur eine untergeordnete Rolle in seiner fremdenfeindlichen Rhetorik. 'HC' Strache machte sie zu einer Leitlinie für sein politisches Projekt. Fünfzehn Jahre später ist das Thema in der nationalen Politik allgegenwärtig. Die muslimische Gemeinschaft, die etwa 700.000 der 8,9 Millionen Einwohner der kleinen mitteleuropäischen Republik ausmacht, wird mit Skepsis oder sogar Feindseligkeit beobachtet."

TÜRKEI:

TRT (Türkische Radio- und Fersehanstalt/online):

"Österreich wird 'politischen Islam" kriminalisieren. Die Kriminalisierung des 'politischen Islam' ist Teil der neuen Anti-Terror-Maßnahmen der österreichischen Regierung."

ITALIEN:

"Notizie Geopolitiche" (Online-Portal Italien/linksliberal):

"Österreich fokussiert auf Islamophobie. Das schwere Ausmaß der Terroraktion, die am 2. November das heitere Wien erschütterte, treibt die Regierung von Sebastian Kurz in eine islamophobe Hysterie. Der Terrorismus ist in Wahrheit kein Produkt der Religion, sondern eine entsetzliche politische Strategie, die bequem als islamischer Fundamentalist weitergegeben wird. Sie muss aber in Wahrheit in Zusammenhang mit jener Welt verstanden werden, die von Kriegen, Regierungsumstürzen, internationalen Interessen und allem anderen, das jenseits des Mittelmeers und Afrikas liegt, verwüstet wird.

Die Massaker dem Islam als solches zuschreiben, wäre so, als ob man sagen würde, dass (...) die Vernichtung der indigenen Ureinwohner Amerikas allein auf den Katholizismus zurückzuführen seien. Aber die Gründe für den Terrorismus, den wir heute kennen, haben mehr mit Politik als mit Religion zu tun. Erst jetzt spricht der österreichische Bundeskanzler von lebenslanger Haft und einer elektronischen Fußfessel für Terrorverurteilte: Mehr als eine antiislamische Stimmung in der Bevölkerung zu verankern und Moscheen zu schleißen, sollte Kurz die Verantwortung für einen unzureichenden Kampf gegen den Terrorismus übernehmen.