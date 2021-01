Kanadier interessieren sich für Supermarkt-Riesen Carrefour

Einzelhandelskonzern war am Dienstag an der Börse 12,64 Milliarden Euro wert

Europas größter Einzelhandelskonzern Carrefour ist im Visier des kanadischen Konkurrenten Alimentation Couche-Tard. Carrefour teilte am Dienstagabend mit, Couche-Tard sei auf die Franzosen zugekommen, um einen Zusammenschluss zu diskutieren. Es gehe um eine potenzielle Transaktion, teilten die Kanadier mit, die auf Gemischtwarenläden spezialisiert sind. Es sei offen, ob aus den Gesprächen mehr werde.

Carrefour war am Dienstag an der Börse 12,64 Milliarden Euro wert. Couche-Tard bringt hier deutlich mehr auf die Waage, mit einer Marktkapitalisierung von 37 Milliarden Dollar. Mit einer Übernahme könnten die Kanadier ihre Präsenz in Europa stärken und würden mehr im Supermarktgeschäft mitmischen.