Kanadierin wünscht sich Corona-Impfung zum 94. Geburtstag

Tochter hing Transparent vor Haus der Seniorin auf

Alles, was sich eine Kanadierin zu ihrem Geburtstag wünscht, ist eine Corona-Impfung: "Heute werde ich 94! Keine Geschenke, nur den Impfstoff, bitte" schrieb Nina Rocketts Tochter Margot auf ein Transparent, das sie am Haus ihrer Mutter in Toronto aufhängte. Sie wolle damit auch gegen die bisher zögerliche Impfkampagne im Land protestieren, sagte Margot am Freitag: "Was hier passiert, ist schlimm und eine Schande."

"Ich war sauer und wollte, dass die Welt weiß, dass sie 94 ist und es verdient hat, geimpft zu werden - und dass sie das will", schilderte Margot Rockett. Wegen der Produktionsengpässe der Impfstofffirmen ist die Impfkampagne in Kanada eher zögerlich angelaufen. Bisher sind weniger als drei Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft.