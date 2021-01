Kanal von Korinth erneut nach Erdrutsch geschlossen

Öffnung erst nach dem 19. Jänner

Zum zweiten Mal binnen knapp zwei Monaten musste am Freitag der Kanal von Korinth in Griechenland nach einem Erdrutsch geschlossen werden. "Wir entfernen das Geröll", sagte ein Kontrolleur. Die Kanaldirektion ging davon aus, dass der Kanal erst nach dem 19. Jänner wieder geöffnet werden könnte. Die Räumungsarbeiten sollen bis kommenden Dienstag dauern.

Bereits am 22. November war der Kanal für mehrere Tage geschlossen worden, weil hunderte Tonnen Erde in die Fahrrinne gestürzt waren. Die Fahrt durch den 6,3 Kilometer langen Kanal mit seinen bis zu 85 Meter hohen Wänden gilt als spektakuläre Tourismusattraktion in Mittelgriechenland. Der Kanal war 1893 fertig gestellt worden. Er verkürzt die Fahrt aus der Adria und dem Ionischen Meer in die Ägäis und das Schwarze Meer um knapp 400 Kilometer. Allerdings können größere Schiffe nicht mehr durch den Kanal. Schiffe, die breiter als 17 Meter sind, müssen eine Fahrt südlich der Halbinsel Peloponnes in Kauf nehmen.