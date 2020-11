Drei neue Mitglieder im Vorstand

Harald Kapper bleibt ein weiteres Jahr Präsident der ISPA (Internet Service Providers Austria), Interessenvertretung der Internetanbieter in Österreich. Er sei bei der Generalversammlung für die fünfte Vereinsperiode in Folge gewählt worden, teilte die ISPA am Montag mit. Kapper ist Gründer und Geschäftsführer des auf Infrastrukturlösungen und integrierte Internetanwendungen spezialisierten Internet-Service-Providers kapper.net.

Bestätigt wurden die Vorstandsmitglieder Natalie Segur-Cabanac (Hutchison Drei Austria), Georg Chytil (next layer) und Christian Panigl (Universität Wien). Neu in den Vorstand gewählt wurde Monika Kainz (LIWEST Kabelmedien GmbH). Nikolaus Futter (Innospiration), Peter Oskar Miller (HXS), Florian Parnigoni (Mass Response) und Julia Seitlinger (datenwerk Innovationsagentur) wurden durch Kooptierung in den Vorstand aufgenommen. Kurt Einzinger (netelligenz), langjähriger ISPA-Vorstand und ehemaliger ISPA-Generalsekretär, stellte sich nicht mehr zur Wahl.