Kapsch TrafficCom ging in Slowenien bei E-Vignetten-Auftrag leer aus

Kapsch TrafficCom hat Aufträge über 400 Mio. Euro in der Pipeline Bei der börsenotierten Kapsch TrafficCom stehen derzeit zwei große Projekte in der Pipeline: Einerseits die Entscheidung über ein Mautsystem in Russland und andererseits die Ausschreibung für eine Lkw-Maut in Slowenien. In Russland werde man nächste Woche ein letztes bindendes Angebot abgeben, die Vergabeentscheidung sollte dann im Dezember fallen.