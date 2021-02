Kapsch TrafficCom meldet 78 Mio. Euro Verlust nach drei Quartalen

Kapsch TrafficCom im ersten Quartal mit Verlust und Umsatzrückgang Die Mautspezialist Kapsch TrafficCom ist im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2012/13 wegen aktueller Entwicklungen bei Großprojekten in Südafrika und Polen in die roten Zahlen gerutscht und machte ein Fünftel weniger Umsatz. Das Ebit war mit 5,6 Mio. Euro negativ, nach plus 22,2 Mio. Euro in den ersten drei Monaten 2011/12, teilte das Unternehmen mit.