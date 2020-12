Der österreichische Mautspezialist Kapsch TrafficCom hat seine Beteiligung von 15,4 Prozent am norwegischen Unternehmen Q-Free ASA verkauft. Q-Free ist ein Anbieter für intelligente Verkehrssysteme. Man habe die strategisch nicht mehr wichtige Beteiligung schon länger verkaufen wollen, teilte Kapsch am Freitag mit. Das Aktienpaket wurde über die Börse und außerbörslich zu einem Durchschnittspreis von 4,73 Kronen (0,45 Euro) verkauft, in Summe mehr als 5 Mio. Euro.