Karadzics Tochter verlangt Entfernung von umstrittener Gedenktafel

Studentenheim in Pale war 2016 nach dem Kriegsverbrecher Karadzic benannt worden

Eine umstrittene Gedenktafel in der einstigen bosnisch-serbischen Kriegshochburg Pale dürfte nun entfernt werden. Sonja Karadzic-Jovicevic, die Tochter des im Vorjahr wegen Kriegsverbrechen rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilten Ex-Präsidenten der Republika Srpska, Radovan Karadzic, hat am Donnerstag die Entfernung der Tafel mit dem Namen ihres Vaters verlangt.

Die Gedenktafel sei sinnlos geworden und müsse beseitigt werden, sagte die derzeitige Vizepräsidentin des Parlamentes der Republika Srpska bei einer Pressekonferenz. Die Tafel befindet sich seit März 2016 an einem Studentenheim in Pale, das nach dem Kriegsverbrecher benannt worden war. Der Eröffnungsfeierlichkeit hatte damals auch Milorad Dodik, der derzeitiger Vertreter der bosnischen Serben in der dreiköpfigen Staatsführung, beigewohnt.

Der Hohe Bosnien-Beauftragte Valentin Inzko hatte Dodik vor kurzem aufgefordert, die umstrittene Tafel zu entfernen. Medien spekulierten, dass die bosnisch-serbischen Behörden nun die Forderung von Karadzic-Jovicevic als Anlass nutzen könnten, um dieser Forderung nachzukommen.

Karadzic war 2019 unter anderem wegen des Völkermordes in Srebrenica zu lebenslanger Haft verurteilt worden. In der damaligen ostbosnischen muslimischen Enklave waren im Juli 1995 rund 8.000 Stadteinwohner von bosnisch-serbischen Truppen brutal ermordet worden.