Karas-Antrag auf Ausschluss des Fidesz-Delegationsleiters aus EVP

Wegen Vergleich der Rechtsstaatsbefürworter mit Gestapo - "Beleidigung und Herabwürdigung"

Mehrere EVP-Europaabgeordnete haben auf Initiative des Vizepräsidenten des EU-Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), den Antrag auf Ausschluss des Delegationsleiters der nationalkonservativen ungarischen Fidesz-Partei im EU-Parlament, Tamás Deutsch, gestellt. Hintergrund ist, dass Deutsch das Eintreten von EVP-Fraktionschef Manfred Weber für die Rechtsstaatlichkeit in der EU mit dem Vorgehen der Gestapo und des stalinistischen ungarischen Geheimdienstes AVO verglichen hatte.

"Dass man unsere Unterstützung für die Rechtsstaatlichkeit mit Gestapo- oder stalinistischen Methoden vergleicht, ist eine Beleidigung von uns allen in der EVP-Fraktion", heißt es in einem Brief der Abgeordneten der Europäischen Volkspartei (EVP), welcher am Mittwoch an Weber und den Fraktionsgeneralsekretär Simon Busuttil erging und der APA in Kopie vorliegt. "Dass man die Europäische Union mit der Unterdrückung der Nazis oder des Kommunismus vergleicht, ist eine himmelschreiende und inakzeptable Verzerrung von historischen Fakten und eine Beleidigung und Herabwürdigung der Millionen von Opfer des Nationalsozialismus und des Kommunismus."

"Die EVP-Fraktion darf bei Rechtsstaatlichkeit nicht nachgeben", heißt es in dem Schreiben weiter. "Tamas Deutsch darf nicht länger die Glaubwürdigkeit der EVP-Fraktion untergraben."

Die Einleitung des Ausschlussverfahrens gegen Deutsch wird für die nächste Fraktionssitzung am 9. Dezember beantragt. Den Ausschluss des Fidesz-Delegationsleiters beantragten bisher 30 EVP-Abgeordnete aus zwölf Ländern, Karas ist der einzige aus der ÖVP-Delegation. Zu den Unterzeichnern des Antrags zählen unter anderen die ehemalige polnische EU-Kommissarin Danuta Hübner und der frühere litauische Regierungschef Andrius Kubilius.

Der Ausschluss zielt auf die Fraktion, die größte Gruppe im Europäischen Parlament, nicht auf die Europäische Volkspartei. Die Mitgliedschaft von Fidesz in der Partei - nicht der Fraktion - ist wegen des Vorwurfs der Verstöße gegen die Grundwerte der Europäischen Union seit März 2019 auf Eis gelegt.

Für einen Ausschluss muss es erst eine Debatte geben, bei der Abstimmung braucht es dann eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sein muss. Die Abstimmung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, damit alle EVP-Abgeordneten Zeit für die Entscheidungsfindung haben.

Karas hatte bereits auch der Fidesz-Partei mit Hinauswurf aus der Europäischen Volkspartei gedroht. Hintergrund ist das Veto von Ungarn und Polen gegen das 1,8 Billionen schwere EU-Finanzpaket, in dem eine Knüpfung der Hilfen an die Rechtsstaatlichkeit vereinbart wurde. Die offizielle Linie der ÖVP setzt hingegen weiterhin auf "Dialog" statt auf einen harten Schnitt. Auch EVP-Präsident Donald Tusk hatte jüngst erneut einen Hinauswurf von Fidesz aus der Partei angeregt.