Karas: "Entschuldigung" von Fidesz-Delegationsleiter "doppelbödig"

Deutsch verglich Rechtsstaatsbefürworter mit Gestapo

Othmar Karas (ÖVP), Vizepräsident des EU-Parlaments, hat die "Entschuldigung" des Fidesz-Delegationsleiters Tamas Deutsch aus Ungarn als "doppelbödig" bezeichnet. Deutsch habe den Nazi- und Geheimpolizei-Vergleich weder gegenüber EVP-Fraktionschef Manfred Weber "noch gegenüber der ganzen EVP-Fraktion mit keiner Silbe ausdrücklich zurückgenommen", teilte Karas der APA mit. Am Mittwoch will die EVP-Fraktion den Ausschluss des ungarischen Politikers diskutieren.

Deutsch hatte im November gegenüber ungarischen Medien gesagt, Weber erinnere ihn an die Gestapo oder an die ungarische kommunistische Geheimpolizei AVO, wenn der EVP-Fraktionschef in seinen Reden ankündige, wer nichts zu verbergen habe, der müsse vom EU-Rechtsstaatsmechanismus auch nichts befürchten.

Daraufhin hatten mehrere Abgeordnete der Europäischen Volkspartei (EVP) auf Initiative von Karas einen Antrag auf Ausschluss des Delegationsleiters der nationalkonservativen ungarischen Fidesz-Partei im EU-Parlament gestellt. Mittlerweile unterstützen 39 Abgeordnete aus 17 Staaten den Antrag - die EVP hat insgesamt 187 Mandatare.

Deutsch behauptete später, sich bei Weber bereits entschuldigt zu haben und wies in einer Reaktion auf den Ausschlussantrag die "Anschuldigungen" zurück. In dem Schreiben nehme Deutsch aber die "unzumutbaren Behauptungen, die dazu geführt haben," nicht zurück "noch erklärt er, dass er sich in den Worten vergriffen habe und das nicht mehr tun wolle und werde", kritisierte Karas. "Im Gegenteil: Tamas Deutsch erhebt diesen unsäglichen Vorwurf in seinem 'Entschuldigungs'-Brief an die EVP-Fraktion, der keiner ist, indirekt neuerlich."

Zu der Fraktionssitzung am Mittwoch erklärte Karas, er gehe davon aus, dass Weber "über den Ausschlussantrag informieren, die Debatte eröffnen und Vorschläge für das weitere Prozedere machen wird. Mit der Debatte ist das Verfahren eingeleitet."

Hintergrund der Diskussion ist das Veto, das Ungarn und Polen gegen das rund eine Billion Euro schwere EU-Budget von 2021 bis 2027 und den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds eingelegt haben, weil die EU eine Verknüpfung der Mittel an rechtsstaatliche Kriterien beschlossen hat. Polen und Ungarn stehen in Sachen Rechtsstaatlichkeit in der EU in der Kritik.