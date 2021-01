Karate: Plank gibt am Sonntag nach zehn Monaten Wettkampf-Comeback

Bei Einladungsturnier in Caorle gegen mögliche schwerere Olympia-Gegnerinnen - Qualifikation für Tokio bis Ende Juni - Plank: "Im April und Mai muss es klappen"

Die Vorarlbergerin Bettina Plank gibt diesen Sonntag nach zehn Monaten Pause ihr Karate-Wettkampf-Comeback. Bei einem Einladungsturnier in Caorle trifft die European-Games-Siegerin der Klasse bis 50 kg auf Konkurrentinnen der 55-kg-Kategorie. So soll es wegen Zusammenlegungen von Klassen auch im Sommer bei Olympia in Tokio sein. Für Plank ist die Einladung der italienischen 55-kg-Weltmeisterin Sara Cardin in zweierlei Hinsicht wertvoll.

"Einerseits werde ich gegen fünf Rivalinnen aus der Klasse -55 kg, gegen die ich sonst nie kämpfe, antreten", wurde die 28-Jährige in einer Aussendung zitiert. "Andererseits kann ich den Versuch starten, wie ich mich fühle, wenn ich über 50 Kilo habe. Das wird ein neues Gefühl. Ich bin gespannt auf die Auswirkungen." Plank ist auch froh, dass es nun noch nicht um den Ernstfall geht. "Es muss im April und Mai klappen. Da stehen die Entscheidungen in Richtung Olympia-Ticket an."

Bis 29. Juni läuft die Olympia-Qualifikationsphase. Plank liegt in ihrer Klasse auf Rang drei, zwei qualifizieren sich. Für alle Nicht-Qualifizierten gibt es Mitte Juni das Olympia-Restquoten-Turnier in Paris. Der internationale Re-Start erfolgt mit dem Premier League Turnier vom 19. bis 21. Februar in Lissabon. Plank: "Ich hab mich körperlich und mental zu 100 Prozent erholt. Wir konnten erstmals Techniken von der Basis an wieder periodisiert aufbauen, dazu hatten wir Zeit für Kraftblöcke."