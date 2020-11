Karate: Rußbacher als Karate-Verbandspräsident wiedergewählt

Georg Rußbacher geht in eine zweite Amtszeit als Präsident von Karate Austria. Der Salzburger Landespräsident wurde mit seinem Team bei der außerordentlichen Generalversammlung, die im Haus des Sports in Wien per Videokonferenz durchgeführt wurde, von 74 Prozent der 56 stimmberechtigten Delegierten gewählt. Das gab der Verband am Samstag per Aussendung bekannt.

Nach seiner Wiederwahl überraschte Rußbacher mit der Ankündigung, vor Olympia ein hochkarätiges Premier-League-Turnier ausrichten zu wollen, falls ein Ausrichter Corona-bedingt abspringen müsste. Das erste Premier-League-Turnier soll im Februar in Lissabon stattfinden, bis 29. Juni läuft dann die Olympia-Qualifikationsphase. Die Premier League im April in Rabat sowie die EM, deren Ausrichter nach dem Aus von Göteborg noch unbekannt ist, gelten dabei als wichtige Wegmarken. Für alle Nicht-Qualifizierten gibt es noch im Juni das Olympia-Restplatz-Turnier in Paris.