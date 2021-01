Karate: Wettkampf-Comeback mit Duell Österreich - Deutschland in Rif

Am Sonntag mit mehreren WM-Medaillengewinnern

Nach elf Monaten Pause erhalten Österreichs Karateka in der Vorbereitung auf die Olympia-Premiere der Sportart diesen Sonntag (9.00 Uhr) wieder eine Wettkampfmöglichkeit. Im Salzburger Olympiazentrum Rif ist der erste Vergleichskampf gegen Deutschland angesetzt. Da de internationale Start ins Jahr von Mitte Februar auf 12. März verschoben werden musste, ist dieses Duell für beide Teams noch wertvoller. Es wird zum Aufeinandertreffen einiger WM-Medaillengewinner kommen.

"Endlich können wir wieder etwas Wettkampf-Atmosphäre fühlen", meinte dazu Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger. Für Kumite-Bundestrainer Juan Luis Benitez Cardenes liegt der Fokus auf dem Formaufbau für die ganz großen Entscheidungen in Richtung Olympia-Ticket - die Premier League im April in Rabat sowie die EM Mitte Mai in Porec und das Olympia-Restplatz-Turnier Mitte Juni in Paris.