Kardinal als erster Auslandsvertreter in Kameruns Konfliktregion

Vatikanischer Kardinalstaatssekretär Parolin bei Messe im Westen Kameruns

Bei seinem Besuch in Kamerun hat der vatikanische Kardinalstaatssekretär Kardinal Pietro Parolin auch den englischsprachigen Westen des Landes besucht. Er sei "der erste ausländische Vertreter seit Beginn der Krise von 2016", der die Menschen in der Konfliktregion besuche, begrüßte ihn Bamendas Erzbischof Andrew Nkea Fuanya bei einer Messe. Wie das Portal "Vatican News" laut Kathpress weiter berichtet, kamen zu dem Gottesdienst trotz Separatisten-Blockaden Tausende Menschen.

In der Messe am vergangenen Sonntag überreichte Parolin dem Ende 2019 ernannten Erzbischof das Pallium. Diese Stola ist ein Zeichen besonderer Verbundenheit mit dem Papst als Bischof von Rom. Erzbischof Nkea wertete den Besuch als besondere Wertschätzung für die leidenden Menschen. Der Gast sei gekommen als Botschafter für Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit. So könnten viele Kinder und Jugendliche seit vier Jahren nicht mehr zur Schule gehen; die Region sei voller vertriebener und geflohener Menschen.

Die vatikanische Nummer zwei selbst sagte bei der Messe in Bamenda nach Informationen der Nachrichtenseite "Bamendaonline.net", alle seien gemeinsam für Frieden verantwortlich. Gewalt werde niemals Probleme lösen, sondern nur größere Probleme schaffen. Die katholische Kirche hat in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Dialog aufgerufen und versucht, zwischen der Regierung von Paul Biya und den Separatisten zu vermitteln, so Kathpress.

Separatistenbewegungen erhielten Zulauf und lieferten sich Kämpfe mit Armee und Polizei. Seither sind mehr als 3.000 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 700.000 sind auf der Flucht. Staatliche Sicherheitskräfte wie Rebellen begehen Menschenrechtsverletzungen.