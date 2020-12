Kardinal Pell vermutet Verschwörung hinter Anschuldigungen gegen ihn

Wegen seiner Arbeit an Finanzreform im Vatikan

Der im April vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs freigesprochene australische Kardinal George Pell, der Ende September in den Vatikan zurückgekehrt ist, vermutet eine Verschwörung hinter den gegen ihn gerichteten Anschuldigungen. Jeder, der an der Finanzreform im Vatikan gearbeitet habe, sei in seinem Ruf geschädigt worden, sagte Pell im Interview mit dem von RAI 1 am Montagabend gesendeten Programm "Settestorie".

Der Kardinal berichtete beispielsweise von einem Manager, der mit ihm in Australien zusammengearbeitet hat und dessen Auto in Brand gesteckt worden sei. "Es kann sein, dass Autos allein Feuer fangen, doch viele denken, dass dies nicht zufällig geschehen ist", berichtete der 79-Jährige.

Er sei sehr glücklich, in den Vatikan zurückgekehrt zu sein und den Papst wiedergesehen zu haben. "Ich war es gewohnt, den Papst alle zwei Wochen zu treffen, um ihm über meine Arbeit zu berichten. Es war schön, dass ich ihn in diesem wunderbaren Saal des Apostolischen Palasts voller Geschichte wiedersehen konnte", erzählte Pell.

Der Kardinal berichtete, dass der Papst ihm gesagt habe: "Sie hatten in vielen Dingen recht". "Ich glaube, der Papst bezog sich auf finanzielle Angelegenheiten, über die es keine großen Zweifel mehr gibt", meinte der Kardinal.

Im März 2019 war der frühere Erzbischof von Melbourne wegen des Missbrauchs zweier Chorknaben in den 1990er Jahren zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das höchste australische Gericht gab dann jedoch am 7. April dem Berufungsantrag des Kardinals mangels Beweisen statt. Pell wurde daraufhin nach rund 13 Monaten Haft aus dem Gefängnis entlassen. Er war der bisher ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden war.