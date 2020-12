Karl-Markus Gauß im Jänner an der Spitze der ORF-Bestenliste

Mit "Die unaufhörliche Wanderung" vor Gabriel Josipovici und Ayad Akhtar

Karl-Markus Gauß hat sich mit "Die unaufhörliche Wanderung", einem Band mit Reportagen, Reden und Reflexionen, im Jänner an die Spitze der ORF-Bestenliste gesetzt. Auf Platz zwei liegt der Roman "Wohin gehst du, mein Leben?" von Gabriel Josipovici, der 1940 in Nizza geboren wurde, in Kairo aufwuchs und seit langem in England lebt, auf Platz drei "Homeland Elegien", die Abrechnung des Autors Ayad Akhtar, dessen Eltern aus Pakistan nach Amerika kamen, mit seinem Heimatland USA.

ORF-Bestenliste für Jänner 2021:

1. Karl-Markus Gauß: "Die unaufhörliche Wanderung" Zsolnay 2. Gabriel Josipovici: "Wohin gehst du, mein Leben?" Jung und Jung 3. Ayad Akhtar: "Homeland Elegien" Claassen 4. Jana Volkmann: "Auwald" Verbrecher 5. Gustave Flaubert: "Lehrjahre der Männlichkeit" Hanser 6. Richard Ford: "Irische Passagiere" Hanser Berlin 7. Philipp Sands: "Die Rattenlinie" S. Fischer 8. Ali Smith: "Winter" Luchterhand 9. David Bröderbauer: "Waltauchen" Milena 10. Ivo Andric: "Insomnia" Zsolnay