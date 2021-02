karriere.at: Gehälter bei IT-Jobangeboten im Schnitt bei 3.250 Euro

Überwältigende Zustimmung zu Homeoffice von Arbeitgebern und ihren Chefs

Das durchschnittliche Gehalt bei den auf der Onlineplattform karriere.at aktuell ausgeschriebenen IT-Jobs beträgt laut Kollektivvertrag knapp 3.250 Euro, vergangenes Jahr lag dieses bei knapp 3.100 Euro. Sowohl 2020 als auch im Jänner 2021 wurde bei 85 Prozent aller ausgeschriebenen Stellen im IT-Bereich Berufserfahrung gefordert. Bei lediglich 8 Prozent der Fälle suchten Firmen nach Einsteigern und Absolventen.

Für 2021 erwartet karriere.at einen weiteren Aufschwung für Jobs in der IT-Branche. Das betreffe in erster Linie den weiteren Ausbau der ortsunabhängigen Arbeit. Laut einer aktuellen Umfrage der Stellenplattform befürworten 94 Prozent der befragten Arbeitnehmer das Konzept Homeoffice und wollen auch nach der Krise daran festhalten. 88 Prozent der Arbeitgeber könnten sich dieses Konzept zumindest zum Teil auch nach der Beendigung der Pandemie für ihr Unternehmen vorstellen können, so das Unternehmen zur APA.