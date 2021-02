Katalonien - Die wirtschaftlichen Folgen des Unabhängigkeitsprozesses

Seit dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum 2017 verließen bereits 6.000 Unternehmen die spanische Krisenregion

Nach Wahlen in Katalonien vom Sonntag schaut nun ganz Spanien mit Spannung auf die Regierungsbildung in der nach Unabhängigkeit strebenden Region. Zwar konnten die in Spanien regierenden Sozialisten mit 23 Prozent der Stimmen und 33 Sitzen die Wahlen gewinnen. Die separatistischen Parteien erzielten allerdings eine absolute Mehrheit und werden versuchen, erneut eine Regierungskoalition zu bilden. Der Unabhängigkeitsprozess zeiht aber bereits wirtschaftliche Folgen nach sich.

Bereits in den kommenden Tagen will sich der Linksrepublikaner Pere Aragonès (ERC), der bei den Wahlen mit 21 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz landete, mit den anderen separatistischen Parteien und der Linken Partei über eine Koalition verhandeln, dessen Ziel "ein neues Unabhängigkeitsreferendum und Amnestie für die inhaftierten Separatistenführer" sei, erklärte Aragonès am Montag.

Das lässt nicht nur Spaniens sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez und die rechts-konservative Opposition aufhorchen, sondern auch die Wirtschaft. "Rechtsunsicherheit und politische Konflikte wie im Zuge der katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen sind Gift für die Wirtschaft", stellt Ferran Brunet, Wirtschaftsprofessor an der Autonomen Universität Barcelona im Gespräch mit der APA klar.

Das hoch industrialisierte Katalonien war einst der Wirtschaftsmotor Spaniens, erwirtschafte nicht nur den höchsten Anteil am landesweiten Bruttoinlandsprodukt, sondern zog auch die meisten ausländischen Investitionen an. Doch damit ist es spätestens seit dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober 2017 vorbei. Zwischen 2017 und 2020 gingen die internationalen Investitionen in der Konfliktregion um 48 Prozent zurück.

Aufgrund des eskalierenden politischen Konflikts und der möglichen einseitigen Unabhängigkeitserklärung, mit welcher die separatistische Regionalregierung von Carles Puigdemont damals drohte, verlegten bis heute rund 6.000 internationale wie nationale Großunternehmen ihre Firmensitze nach Madrid oder in andere spanische Regionen. Mit gravierenden Folgen: Laut einer Studie des Bankunternehmens BBVA verloren bis zu 30.000 Menschen ihre Jobs als direkte Folge des Unabhängigkeitsprozesses.

"Die einseitige Loslösung der Region von Spanien hätte automatisch Kataloniens Ausscheiden aus der Europäischen Union und damit Rechtsunsicherheit und Zölle für die international agierenden Unternehmen bedeutet", erklärt Brunet den Grund für die massenhafte Abwanderung von spanischen, katalanischen sowie ausländischen Unternehmen.

So hat die Madrider Hauptstadtregion Katalonien in den vergangenen vier Jahren auch längst als Wirtschaftsmotor des Landes abgelöst und erwirtschaftet bereits 19,3 Prozent des gesamten spanischen Bruttoinlandproduktes. Katalonien verzeichnet bereits jetzt die höchste Staatsverschuldung aller spanischen Regionen. Natürlich ist Katalonien nach Madrid immer noch die wirtschaftlich wichtigste Region des Landes und in den letzten Jahren konnte der wirtschaftliche Abschwung in der Konfliktregion mit seinen 7,8 Millionen Einwohnern auch gebremst werden. Doch Experten warnen, die Wirtschaftsregion im äußersten Nordosten Spaniens müsse sich politisch endlich beruhigen, sonst würden die wirtschaftlichen Folgen gerade im Zuge der Corona-Pandemie noch gravierender werden.

Doch danach sieht es vorerst aber nicht aus. Zwar wollen die Linksrepublikaner, die nun als stärkste Formation im Separatistenlager den Ton angeben, einen gemäßigteren und vor allem dialogbereiteren Unabhängigkeitskurs einschlagen. Die Wirtschaft erwartet von den separatistischen Parteien zudem auch keine unternehmerfreundliche Politik. Tatsächlich hat Katalonien die höchsten Unternehmenssteuern Spaniens, Gesetzesreformen wurden kaum angegangen. Und erneut bleibt die politische Zukunft der Region weiterhin im Ungewissen.

Ob sich die drei großen separatistischen Parteien aufgrund ihrer ideologischen Grabenkämpfe nun überhaupt erneut auf eine Regierungskoalition einigen können, bleibt abzuwarten. ERC-Chef Pere Aragonès lässt sich deshalb auch andere Alternativen offen. So könnten die Linksrepublikaner theoretisch auch versuchen, mit den linkspopulistischen CUP-Separatisten und der linken En Comú Podem eine Minderheitsregierung zu bilden. Doch auch diese Parteikombination provoziert bei Unternehmen, Aktienmärkten und der Wirtschaft bekanntlich auch keine Jubelschreie.