Katalonien - Regionalwahl könnte spanische Regierung destabilisieren

Neuwahlen in spanischer Konfliktregion könnten große Auswirkungen auf nationale Politik haben (Von Manuel Meyer/APA)

Wahlhelfer mit Schutzmasken, Hygienemittelspender auf jedem Tisch, an jeder Tür. Wegweiser sollen verhindern, dass sich die Menschen zu nahe kommen. Polizisten sorgen in jedem Wahllokal für Sicherheitsabstand. Permanent desinfizieren Putzfrauen Wahltische. Die Neuwahlen in der spanischen Konfliktregion Katalonien stehen am Sonntag ganz im Schatten der Corona-Pandemie.

Um die 5,6 Millionen Wahlberechtigten bestmöglich zu schützen, wurden große und gut belüftete Wochenmärkte, Sporthallen und sogar das Fußballstadion des FC Barcelona in Wahllokale verwandelt. Von 9.00 bis 12.00 Uhr durften Risikogruppen wählen. Von 12.00 bis 19.00 Uhr alle anderen Bürger. Wobei mit Covid-19-Infizierte oder sich in Corona-Quarantäne befindliche Personen gesondert von 19.00 bis 20.00 Uhr wählen müssen. In dieser letzten Wahlstunde werden sich die Wahlhelfer Covid-Schutzanzüge anziehen. Aus Angst, sich anzustecken, stimmten bereits 284.706 Bürger im Vorfeld per Post ab - 277 Prozent mehr als bei den letzten Regionalwahlen 2017.

Trotz der hohen Briefwahlbeteiligung und der Covid-Sicherheitsmaßnahmen in den Wahllokalen rechnen Experten wegen der Corona-Pandemie mit einer sehr geringen Wahlbeteiligung. Dabei steht viel auf dem Spiel. Nicht nur in Katalonien, wo die regierenden Separatisten den Urnengang erneut zu einer Art Plebiszit über die Abspaltung von Spanien gemacht haben. "Die Regionalwahlen in Katalonien könnten auch enorme Auswirkungen auf die Stabilität der spanischen Regierung haben", erklärt Lola García, stellvertretende Chefredakteurin der größten katalanischen Tageszeitung "La Vanguardia".

Bei den Wahlen am heutigen Sonntag wird ein knappes Kopf-an-Kopf Rennen zwischen den in Katalonien in der Opposition sitzenden Sozialisten (PSC) und den beiden separatistischen, in Koalition regierenden Linksrepublikanern der ERC und Carles Puigdemonts Wahlallianz JxCat gerechnet. Doch selbst wenn die sozialistischen Wahlfavoriten das Rennen machen, könnte die separatistischen Parteien ein hauchdünne Parlamentsmehrheit erlangen, da die Stimmen in ländlichen Gebieten, wo die Separatisten größeren Rückhalt haben, mehr zählen als in großen Ballungszentren wie Barcelona.

Sollten die Sozialisten in Katalonien gewinnen und die Linksrepublikaner zweite Kraft werden, würde es zwar wahrscheinlich trotzdem zu einem erneuten Regierungspakt zwischen ERC und JxCat kommen. Doch diesmal stände der separatistische Regionalregierung ERC und nicht mehr die radikalere JxCat vor. Das würde die von vielen Separatisten skeptisch betrachtete Dialogpolitik der in Madrid regierenden Sozialisten und der ERC bestätigten und damit beide Parteien, meint Lola García im Gespräch mit der APA.

Sollten die Sozialisten jedoch in Katalonien gewinnen und ihre Koalitionspartner in Madrid, die linke Unidas Podemos, viele Stimmen in Katalonien verlieren, könnte dies dazu führen, dass sich Spaniens-Vizeregierungschef Pablo Iglesias in Madrid noch weiter vom sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez distanzieren will. Sozialisten und die linke Podemos Unidas stehen im spanischen Parlament nur einer wackeligen Minderheitsregierung vor, die derzeit ein sehr angespanntes Verhältnis durchmacht. "Ein Wahlsieg der Sozialisten in Katalonien und ein Einbruch der Linken dürfte die Stabilität der spanischen Regierung ernsthaft gefährden", meint auch Politikexperte Joan Botella.

Andererseits könnten die separatistischen Linksrepublikaner der Minderheitsregierung in Madrid ihre notwendige parlamentarische Unterstützung entziehen, sollten sie bei den Regionalwahlen hinter Sozialisten und JxCat nur auf den dritten Platz kommen. Zudem dürften sie in diesem Fall die selbst unter ihren eigenen Wählern skeptisch betrachte Dialogpolitik im Unabhängigkeitsprozess verlassen.

Das Ausgang der katalanischen Regionalwahlen könnte aber auch zu großen Veränderungen in der spanischen Opposition führen. Spaniens konservativer Oppositionsführer Pablo Casado muss in Katalonien mit Verlusten rechnen, während die neuen Rechtspopulisten von Vox Casados Volkspartei PP aus dem Stand überholen dürften. Das könnte in Madrid zur Annäherung der Konservativen an die Sozialisten führen, um sich noch stärker von den Rechtspopulisten zu distanzieren, meinen Experten.

Doch bleibt abzuwarten, wie die Liberalen Ciudadanos von Ines Arrimadas auf das Wahlergebnis in Katalonien reagieren. In Spanien konnte die linke Minderheitsregierung Gesetze und den Haushalt nur durch die Zustimmung und Enthaltung der Liberalen im spanischen Parlament durchbringen. Nun sagen Umfragen allerdings ein Wahldebakel für die Liberalen voraus, die bisher in Barcelona die Opposition anführten. Sie dürften von 36 auf 9 Mandate fallen. Fast 30 Prozent ihrer Wähler könnten diesmal den Sozialisten ihre Stimme geben. Das wird nicht ohne Folgen für die Oppositionspolitik der Liberalen bleiben.

Die katalanischen Regionalwahlen könnten die spanische Politik und die aktuellen politischen Bündnisse in ihren Grundpfeilern erschüttern. Vor allem aber den politischen Weg Kataloniens verändern. Sollten sich die deutlich pragmatischeren Linksrepublikaner vor JxCat behaupten, könnten die Spannungen im Zuge des Unabhängigkeitsprozess zu Madrid deutlich abgebaut werden. Erst Recht, wenn JxCat höhere Verluste als erwartet einstecken muss und die ERC sogar mit den linken En Comú Podem, der katalanischen Podemos-Variante, regieren könnte.

Die Linksrepublikaner versuchen seit Jahren aus dem Schatten der bisher dominierenden JxCat zu treten. Zumal die linken Republikaner und die eher konservative Wahlallianz von Carles Puigdemont sich im ideologischen Dauerstreit befinden.

Davon abgesehen dürfte das katalanische Regionalparlament weiterhin sehr zersplittert bleiben. Beobachter befürchten deshalb lange Verhandlungen über die Bildung der neuen Regierung und eine politische Blockade, die Monate anhalten könnte.