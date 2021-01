Katalonien - Regionalwahlen müssen trotz Corona-Pandemie stattfinden

Oberster Gerichtshof hob von separatistischer Regionalregierung beschlossene Aufschiebung des Wahltermins auf (Von Manuel Meyer/APA)

Mit täglich über 42.000 Neuinfektionen wird auch Spanien hart von der dritten Corona-Welle heimgesucht. Alle spanischen Regionen verschärfen derzeit ihre Schutzprotokolle und Maßnahmen - so auch Katalonien. Doch trotz einer 7-Tage Inzidenz von 287 Fällen und von täglich bis zu 3.000 Neuinfektionen sollen in der spanischen Region am 14. Februar Neuwahlen durchgeführt werden.

Dabei hatte sich vergangene Woche bereits eine Mehrheit im Regionalparlament in Barcelona darauf geeinigt, den Urnengang aufgrund der epidemiologischen Entwicklung und die damit verbundenen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit auf Ende Mai zu verschieben. Diese Entscheidung wurde nun allerdings vom katalanischen Oberlandesgericht wieder gekippt.

Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass im rechtlichen Rahmen des aktuell gültigen Corona-Notstands kein bereits angesetzter Wahltermin verschoben werden kann. Außerdem seien die Wahlen von "öffentlichem Interesse" und eine monatelange Verschiebung würde eine ungerechtfertigte Verlängerung einer provisorischen Übergangsregierung bedeutet. Die katalanische Regionalregierung legte bereits Einspruch gegen das Urteil ein, sah sich dennoch gezwungen, alles für den Urnengang in der Mittelmeerregion mit seinen 7,8 Einwohner vorzubereiten. "Die Entscheidung der Richter führt bei vielen Politikern und Bürgern in Anbetracht der Entwicklung der Pandemie zur Verwunderung, ist aber rechtlich vollkommen korrekt", meint Verfassungsexperte Xavier Arbos im Gespräch mit der APA.

Die katalanische Regionalregierung sei ziemlich schlecht vorbereitet gewesen. Der Corona-Alarmzustand, der im vergangenen Frühjahr bereits zur Verschiebung der Regionalwahlen in Galicien und im Baskenland geführt habe, sei ein ganz anderer als heute, so Arbos. Mehr noch: "Das Argument der eingeschränkten Bewegungsfreiheit sei derzeit gar nicht haltbar, da sich die Menschen im Gegensatz zum Frühjahr 2020 heute frei bewegen und das Haus verlassen dürfen. Nach der Klage einer Privatperson blieb den Richtern also gar keine andere Wahl", verdeutlicht der Verfassungsexperte. Und so erklärten es auch die Richter vom Oberlandesgericht Katalonien.

Nach dem Einspruch kündigte der Gerichtshof an, noch vor dem 8. Februar zu antworten. Sollte sich der gesetzliche Rahmen bis dahin nicht ändern, dürften die Richter aber wohl kaum ihr Urteil ändern können. So bereiten sich alle Parteien auch auf den offiziellen Wahlkampagnenstart am kommenden Donnerstag vor, ohne zu wissen, ob es überhaupt Wahlen geben wird. Für die in Spanien regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sánchez kommt der Wahltermin Mitte Februar nicht ungelegen. Sie haben den während der Corona-Pandemie im medialen Mittepunkt stehenden Gesundheitsminister Salvador Illa als Spitzenkandidaten ins Rennen geschickt und damit ins Schwarze getroffen. Nach jüngsten Wahlumfragen des staatlichen Meinungsforschungsinstituts CSI könnten die Sozialisten sogar die Regionalwahlen in der nach Unabhängigkeit strebenden Region durch den "Effekt Illa" gewinnen und die separatistischen Parteien ihre bisherige Parlamentsmehrheit verlieren.

So sprachen sich vor allem die beiden separatistischen Parteien ERC und JxCat, die in Barcelona eine Regierungskoalition bilden, anscheinend auch aus wahlstrategischen Gründen für eine Verschiebung der Wahlen aus. Im Zuge der mittlerweile ein Jahr anhaltenden Pandemie und seiner wirtschaftlichen und sozialen Folgen geriet das Unabhängigkeitsthema immer mehr in den Hintergrund. So sank zuletzt auch die Unterstützung für das Unabhängigkeitslager enorm. Hielten sich bisher Befürworter und Gegner der Unabhängigkeit einigermaßen die Waage, wollen nach jüngsten Umfragen nur noch 43 Prozent der katalanischen Bevölkerung die Loslösung von Spanien. 49 Prozent sprachen sich hingegen klar gegen die Unabhängigkeit aus.

In Katalonien wurden Neuwahlen notwendig, nachdem die katalanische Justiz den separatistischen Regionalchef Quim Torra im Herbst wegen "Ungehorsams" des Amtes enthoben. Torra hatte sich bei den vergangenen Parlamentswahlen 2019 geweigert, Plakate vom Regierungssitz abzuhängen, welche die Freilassung der "politischen Gefangenen" forderten.

Kataloniens Separatisten bezeichnen so die Unabhängigkeitsaktivisten und ehemaligen Mitglieder der Carles Puigdemont Regierung, die wegen der Durchführung eines illegalen Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017 zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden. Laut der Wahlkommission und des Obersten Landesgerichts verstieß Torra mit seiner Weigerung, die Plakate während des Wahlkampfes abzuhängen, gegen die institutionelle Neutralitätspflicht und wurde mit einem fast zweijährigen Amtsverbot belegt. So übernahm Torras Vize Pere Aragónes provisorisch die Regierungsgeschäfte bis zur Neuwahl.