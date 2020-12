Katalonien - Separatisten kritisieren "Rachejustiz" vor Regionalwahl

Zentralregierung verweist auf Unabhängigkeit der spanischen Justiz - Separatisten erhofften für Unterstützung des Haushaltes Amnestie für inhaftierte Politiker

Bernat Solé, Außenminister der katalanischen Regionalregierung, ist am Montag von einem Gericht vorgeladen worden. Ihm wird vorgeworfen, als Bürgermeister der katalanischen Kleinstadt Agramunt 2017 die Durchführung des Unabhängigkeitsreferendums erlaubt und ermöglicht zu haben.

Da die Volksabstimmung über die Loslösung Kataloniens von Spanien zuvor vom spanischen Verfassungsgericht als illegal eingestuft und die Abhaltung des Referendums verboten wurde, drohen Solé eineinhalb Jahre Amtsverbot und ein Bußgeld in Höhe von 24.000 Euro. Der Außenminister der separatistischen Regionalregierung bezeichnete das nun gegen ihn eingeleitete Gerichtsverfahren auf Twitter als eine erneute "Justizialisierung der Politik und Politisierung der (Un-) Gerechtigkeit".

Das Verfahren gegen Bernat Solé ist das letzte Kapitel eines sich erneut zuspitzenden Konflikts zwischen der spanischen Zentralregierung in Madrid und der in Katalonien regierenden Separatisten-Koalition von JxCat und den separatistischen Linksrepublikanern der ERC. Vergangenen September wurde bereits Kataloniens Regierungschef Quim Torra (JxCat) vom Obersten Gerichtshof abgesetzt, da er sich während der letzten Parlamentswahlen im April 2019 weigerte, Plakate zur Freilassung der "politischen Gefangenen" vom Balkon des offiziellen Regierungssitzes in Barcelona zu entfernen. Die staatlichen Institutionen müssten während der Wahlkampagne Neutralität bewahren und dürften Regierungsstrukturen nicht für die parteipolitische Propaganda nutzen, erklärte damals die staatliche Wahlkommission.

Torra kam den Aufforderungen allerdings nicht nach und berief sich auf sein Recht auf Meinungsfreiheit. Torras Amtsverbot provozierte die Ausrufung von regionalen Neuwahlen, die am 14. Februar stattfinden werden. Anfang Dezember wurden dem wegen der Durchführung des illegalen Unabhängigkeitsreferendums bereits zu langen Haftstrafen verurteilten ehemaligen Separatistenführer dann auch noch der offene Vollzug genommen. Der Oberste Gerichtshof Spaniens hob ein Urteil eines katalanischen Gerichts auf, das den Separatisten die Möglichkeit eröffnet hätte, das Gefängnis tagsüber und an den Wochenenden zu verlassen. Man betrachte diese Maßnahme als verfrüht, teilte das Gericht mit.

Der frühere katalanische Vizeregionalchef Oriol Junqueras (ERC) und acht Mitangeklagte waren wegen ihrer Rolle beim illegalen Referendum vom 1. Oktober 2017 und eines anschließenden Unabhängigkeitsbeschlusses des Aufruhrs schuldig gesprochen worden. Teilweise wurden sie zu Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt. Nach Bekanntgabe der Urteile hatte es damals in der katalanischen Hauptstadt Barcelona tagelange gewalttätige Proteste gegeben. Der damalige Regionalpräsident Carles Puigdemont setze sich kurz nach dem Referendum im Herbst 2017 noch vor den Verhaftungen seiner ehemaligen Regierungsminister und zweier Unabhängigkeitsaktivisten nach Belgien ins "politische Exil" ab. Quim Torra wurde Puigdemonts Nachfolger.

Torra verurteilte bereits die jüngste Aberkennung des offenen Vollzugs für die inhaftierten Häftlinge als "Rachejustiz" nach dem Vorbild "totalitärer Staaten wie der Türkei und Chinas". Doch waren es vor allem die separatistischen Linksrepublikaner die sich ein Entgegenkommen der Zentralregierung mit Blick auf die "politischen Häftlinge" erwartet hatten, nachdem sie den Staatshaushalt fürs kommende Jahr unterstützen und damit überhaupt ermöglichten.

Das Problem: "Die Separatisten zu begnadigen wäre für Regierungschef Pedro Sánchez und seine Sozialisten ein politischer Selbstmord", erklärt Politologe Oriol Bartomeus im Gespräch mit der APA. Die Wähler würden eine Amnestie für die rechtskräftig verurteilten Separatistenführer nicht verstehen und der konservativen und rechtspopulistischen Opposition in Spanien würde eine solche Entscheidung gewichtiges Angriffsmaterial gegen eine nicht gerade sehr stabile Minderheitsregierung geben, gibt Bartomeus zu bedenken.

So verweisen auch sozialistische Regierungssprecher immer wieder darauf, die Urteile und die Unabhängigkeit der spanischen Justiz zu respektieren. Zudem wird immer wieder betont, dass es in Spanien keine "politischen Gefangenen" gebe, sondern Politiker, die sich wegen Verstößen gegen die Verfassung in Haft befinden. Unterdessen fordern die Separatisten eine "Entpolitisierung der Justiz" und eine Rückkehr zum politischen Dialog.

Zahlreiche politische Beobachter sind sich allerdings sicher, dass die jüngsten Rückschläge und die neuen Gerichtsverfahren wie nun gegen Außenminister Bernat Solé der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gar nicht so ungelegen kommen. "Durch die Corona-Pandemie rückten die Unabhängigkeitsforderungen vollkommen in den Hintergrund. Mit den nun nahenden Regionalwahlen verschaffen die jüngsten Urteile der Bewegung nun wieder mehr Sichtbarkeit", meint auch Politikprofessor Bartomeus.