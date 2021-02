Katalonien - Spanische Pressestimmen zu Wahl in Krisenprovinz

"ABC": "Alarmierender Fortschritt der Unabhängigkeitsbewegung" - "El Mundo": "Morast der katalanischen Politik" - "La Vanguardia": "Wenig Optimismus" - "El Periódico": "Für Dialog nutzen"

In spanischen Tageszeitungen wurden die Parlamentswahlen in der nach teilweise Unabhängigkeit strebenden Provinz Katalonien am Montag folgendermaßen kommentiert:

"ABC" (Madrid/rechtskonservativ):

"Die in Katalonien abgehaltenen Wahlen zeigen einen unaufhaltsamen und alarmierenden Fortschritt der Unabhängigkeitsbewegung, da ERC, Junts und die CUP über ihre inneren Brüche hinaus in der Lage sind, ihre Wunden zu heilen und die größte separatistische Mehrheitsregierung in der Geschichte unserer Demokratie zu bilden. Es ist verfrüht, über zukünftige Regierungsallianzen zu spekulieren, insbesondere weil ERC und die katalanische Ausgabe von Podemos die Möglichkeit haben werden, eine Alternative zu einer hundertprozentigen separatistischen Exekutive zu schmieden. Es ist derzeit alles möglich. Auch, dass ein Labyrinth aus mehreren Vetos eine Wiederholung der Wahlen erzwingt"

"El Mundo" (Madrid/rechtskonservativ):

"Im Morast der katalanischen Politik scheint sich nicht viel zu ändern, außer zum Schlechten.... Katalonien wird weiterhin in der melancholischen Dauerschleife separatistischer Fiktion und sozialer Brüche gefangen bleiben - mit dem einzigen Unterschied, dass die Unabhängigkeitsbewegung jetzt stärker ist als je zuvor. Der Konstitutionalismus blieb zu Hause. Diese Wahlen mitten in der dritten (Corona-)Welle hätten niemals stattfinden dürfen, aber die Einigung über ihre Verzögerung war unmöglich, hauptsächlich aufgrund des Interesses des Moncloa-Regierungspalastes, um die "Operation Illa" zu nutzen. Das Ergebnis dieser Operation ist positiv für die PSC, aber sicherlich nutzlos für die katalanischen Konstitutionalisten".

"El Periódico" (Barcelona/sozialliberal/links):

"Die Wahl hat der Linken den Sieg beschert. Die pro-spanischen Sozialisten bekamen die meisten Stimmen und zogen bei der Zahl der Parlamentssitze mit der linken, separatistischen ERC gleich. Das bedeutet eine Unterstützung der Wähler für die Parteien, die trotz vieler Hindernisse und auf oft verschlungenen Wegen den Dialog (zur Beilegung des Konflikts) suchen. Die ERC überflügelte zudem die andere große separatistische (liberal-konservative) Partei JuntsxCat. Damit hat die ERC eine Schlüsselposition im neuen Parlament inne.

Ihr bieten sich zwei mögliche Mehrheiten: die Wiederholung der Unabhängigkeitsregierung mit Junts und Unterstützung des stramm linken CUP oder einen linken Pakt mit den Sozialisten und der linken En Comú Podem. Die bisherige ERC-Junts-Koalition war äußerst instabil. Eine linke Mehrheit ist ebenfalls nur schwer zu erreichen, da sich Sozialisten und ERC dagegen ausgesprochen haben. Trotzdem müssen beide einen Dialog führen. Die politischen Verhandlungen dürfen nicht zu einer Blockade führen. Das Wahlergebnis schafft eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte."

"La Vanguardia" (Barcelona/liberal):

"Die Unabhängigkeitsbewegung hat die Wahl in Katalonien noch deutlicher als 2017 gewonnen. Sie verfügen über vier Sitze mehr im Regionalparlament und schafften es erstmals, über 50 Prozent der Stimmen zu kommen. Allerdings gibt es zwei Neuerungen. Die (sozialistische) PSC hat die (liberalen) Ciudadanos als die Partei mit den meisten Stimmen abgelöst und die (linke) Partei ERC hat im Lager der Separatisten die (liberal-konservative) Junts überflügelt.

ERC scheint damit ihrem Traum, den Regierungschef zu stellen, näher als je zuvor zu sein. Ihr Spitzenkandidat Pere Aragonès ließ keinen Zweifel daran, dass er sich bei der Regierungsbildung auf die anderen separatistischen Kräfte stützen will. Die rechnerische Möglichkeit einer linken Mehrheit mit den Sozialisten und einer weiteren Partei dürfte er nur als Druckmittel gegenüber den anderen separatistischen Parteien benutzen. Die schlechten Beziehungen zwischen diesen Parteien in der abgelaufenen Legislaturperiode lassen jedoch kaum Optimismus aufkommen und das Gespenst einer baldigen Neuwahl ist nicht aus der Luft gegriffen."